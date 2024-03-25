Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flysoulfly написав:а вообще, последнее время шо слышно по выдаче с банков синими ? лотерея ушла? а то ж вроде спроса большого на наличке нет, или ошибаюсь?
На одному з фото, добре видно вміст сумки грабіжників: [url="https://www.nta.ua/u-lvovi-choloviky-u-maskah-pograbuvaly-bank-policziya-vlashtuvala-pogonyu/"]У Львові чоловіки у масках пограбували банк. Поліція влаштувала погоню[/url]
Andrey2512 написав:Господа, имеется немного свободной гривны. Бегать в обменники желания нет. Как считаете, стоит ли вложиться в деподоллары или же закинуть в гривнедепо?
Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс, 10% ізі та спорт - безстроково, 7% в мтб на 10 днів, під 5% в прокредіт та правекс, райф,ПУМБ. Так що якщо сума невелика то так. Якщо поповнення і депозит,багато тримають 3 місячні. У мене особисто є 3 і 5 річні старі депозити ,також овдп . По останнім вирішив розбивати купівлю в одного продавця виплати на різні банки.