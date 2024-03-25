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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:51
sens написав:
Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс
З наступного місяця сенс зменшить відсотки за 3х-денними депо з 8% до 7%
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