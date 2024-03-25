З наступного місяця сенс зменшить відсотки за 3х-денними депо з 8% до 7%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:51
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:56
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Сплачувати за послуги, бо СЄП і р2р платні?
Додано: Суб 30 бер, 2024 16:04
sens крепкие у вас нервы. Тут люди новостей начитаются и готовы с Киева бежать, а у вас депо раскиданы по банкам )))
Додано: Суб 30 бер, 2024 16:54
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