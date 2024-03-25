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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 674675676677
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:51

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:Я зараз маю швидкий під 8% в Сенс

З наступного місяця сенс зменшить відсотки за 3х-денними депо з 8% до 7%
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:56

Re: Клуб 200К - Теребеньки

sens написав:з Ради грн або сплачувати або топати банкомат/відділення.
Сплачувати за послуги, бо СЄП і р2р платні?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:04

sens крепкие у вас нервы. Тут люди новостей начитаются и готовы с Киева бежать, а у вас депо раскиданы по банкам )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 16:54

  Andrey2512 написав:sens крепкие у вас нервы. Тут люди новостей начитаются и готовы с Киева бежать, а у вас депо раскиданы по банкам )))

И у меня точно также. С налом тоже есть риски.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:28

Шах і мат!©

  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:sens крепкие у вас нервы. Тут люди новостей начитаются и готовы с Киева бежать, а у вас депо раскиданы по банкам )))

И у меня точно также. С налом тоже есть риски.

Аналогічно, особливо в моєї дружини.

А якщо я ще б тут озвучив, скільки в грн на НЕрозривних депо відносно долара на депо - то тут би, навіть, лисі рвали б на голові(і не тільки на голові) волосся! :shock: :mrgreen: :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 17:35

  Успіх написав:
  Investor_K написав:
  Andrey2512 написав:sens крепкие у вас нервы. Тут люди новостей начитаются и готовы с Киева бежать, а у вас депо раскиданы по банкам )))

И у меня точно также. С налом тоже есть риски.

Аналогічно, особливо в моєї дружини.

А якщо я ще б тут озвучив, скільки в грн на НЕрозривних депо відносно долара на депо - то тут би, навіть, лисі рвали б на голові(і не тільки на голові) волосся! :shock: :mrgreen: :lol:

Та давайте вже оприлюднюйте
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 18:03

"Міцні горішки!"©

  Investor_K написав:Та давайте вже оприлюднюйте

Якось хотів один скрін з банку Львів сюди закинути, та вони чомусь зробили заборону робити скріншоти в їхньому додатку.

А потім думаю - та і нах мені ці заморочки?
Вірте так!

Тож покищо скажу так - на НЕрозривних гривнедепо є більше 50% але менше 99% скирди відносно долара, який теж на депо :shock:
Успіх
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