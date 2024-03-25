З наступного місяця сенс зменшить відсотки за 3х-денними депо з 8% до 7%
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 бер, 2024 09:51
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Суб 30 бер, 2024 10:56
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Сплачувати за послуги, бо СЄП і р2р платні?
Додано: Суб 30 бер, 2024 16:04
sens крепкие у вас нервы. Тут люди новостей начитаются и готовы с Киева бежать, а у вас депо раскиданы по банкам )))
Додано: Суб 30 бер, 2024 16:54
Додано: Суб 30 бер, 2024 17:28
Шах і мат!©
Аналогічно, особливо в моєї дружини.
А якщо я ще б тут озвучив, скільки в грн на НЕрозривних депо відносно долара на депо - то тут би, навіть, лисі рвали б на голові(і не тільки на голові) волосся!
Додано: Суб 30 бер, 2024 17:35
Та давайте вже оприлюднюйте
Додано: Суб 30 бер, 2024 18:03
"Міцні горішки!"©
Якось хотів один скрін з банку Львів сюди закинути, та вони чомусь зробили заборону робити скріншоти в їхньому додатку.
А потім думаю - та і нах мені ці заморочки?
Вірте так!
Тож покищо скажу так - на НЕрозривних гривнедепо є більше 50% але менше 99% скирди відносно долара, який теж на депо
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