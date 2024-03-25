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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 кві, 2024 07:57
Goodman
Гадаєте, вракі нам розповідає?)))
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Додано: Пон 01 кві, 2024 10:59
flysoulfly написав:
Мтб онлайн, безкоштовно, поповнення хоч на 1 грн
но (для бесплатного вывода) депокарту пластик под 10-дневный не открывают. Или для этого можно виртуалку открыть через аппку?[/quote]
У мене десь з 2015 року гривнева є , а валютні рахунки були ще коли було по 5,05
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