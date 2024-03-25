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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 07:57

Goodman

Гадаєте, вракі нам розповідає?)))
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:59

  flysoulfly написав:
  sens написав:l"]
  sens написав:7% в мтб на 10 днів
рада 11,5% тижневий с увеличением ставки на 0,2% каждую неделю до 21,9%
https://www.radabank.com.ua/depozyty/depozyt-tyzhnevyi

Мтб онлайн, безкоштовно, поповнення хоч на 1 грн
но (для бесплатного вывода) депокарту пластик под 10-дневный не открывают. Или для этого можно виртуалку открыть через аппку?[/quote]

У мене десь з 2015 року гривнева є , а валютні рахунки були ще коли було по 5,05
sens
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  #<1 ... 675676677678
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