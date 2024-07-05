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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 681682683684
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:34

Господа, где сейчас можно купить доллары по самому низкому курсу? Давно не мониторил.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:42

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Алексей77 написав:Господа, где сейчас можно купить доллары по самому низкому курсу? Давно не мониторил.
https://t.me/currency_rates_ua/898
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:36

Re: Клуб 200К - Теребеньки

что в альянсе дают, труху 96 или норм бумажки?
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:38

  Krokodil написав:что в альянсе дают, труху 96 или норм бумажки?

В березні були від 2009 року
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:42

Все ж буде добре? І з вами таке "ніслучіцццо нікагдА"?))

А що тут за тиша?
Вже нема що теребонькати на Теребеньках? :lol:

А як же історії - приїхав в банк, зняв з каруселі 4,5Куїв і, виходячи з банку, потрапив до рук ТЦКашників? :lol:

Чи такі люди вже не напишуть найближчим часом, так як проходять курс молодого бійця? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:53

  Успіх написав:А що тут за тиша?
Вже нема що теребонькати на Теребеньках? :lol:

А як же історії - приїхав в банк, зняв з каруселі 4,5Куїв і, виходячи з банку, потрапив до рук ТЦКашників? :lol:

Чи такі люди вже не напишуть найближчим часом, так як проходять курс молодого бійця? :lol:
але щось нестиковочка у байці: що, і оті 4,5Куїв на виході одразу забрали - і гоу ту КМБ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 16:58

Це якщо не хотів віддати свої франкліни))

  flysoulfly написав:нестиковочка
Потрапив до рук ТЦКашників власник 4,5Куїв!
Бо якщо до ТЦКашників потрапило 4,5Куїв, то їх власник тоді йде/їде у напрямку свого дому))
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2024 14:10

Господа, как купить в Райфе доллар на сумму 100 тыс грн.? На 50 тыс грн. купил онлайн. Надо еще на 50 тыс грн
Алексей77
 
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