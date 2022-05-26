Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про цю платіжну систему з Реєстру платіжної інфраструктури.
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НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO
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Додано: Чет 23 бер, 2023 23:28
НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO
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НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO
Додано: Чет 23 бер, 2023 23:37
Та Альона вже мутила з платіжними системами
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