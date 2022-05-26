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НБУ скасував реєстрацію
платіжної системи LEO

НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:28

НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив інформацію про цю платіжну систему з Реєстру платіжної інфраструктури.

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НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:28

Альоні не висували звинувачень?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 23:37

Та Альона вже мутила з платіжними системами
http://intent.press/news/cpi/2021/zhurn ... mpaniyeyu/
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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