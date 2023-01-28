Державна податкова служба запустила передзаповнення податкових декларацій.
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Податкова запустила передзаповнення податкової декларації — Гетманцев
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Додано: П'ят 24 бер, 2023 01:53
Податкова запустила передзаповнення податкової...
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Дивися повний текст
Податкова запустила передзаповнення податкової декларації — Гетманцев
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