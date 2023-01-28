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Податкова запустила
передзаповнення податкової...

Податкова запустила передзаповнення податкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 01:53

Податкова запустила передзаповнення податкової...

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба запустила передзаповнення податкових декларацій.

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Податкова запустила передзаповнення податкової декларації — Гетманцев
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 01:53

Хватить вбивати бізнес дайте піднятись йому потім будете гратись в свої папірці декларації тощо. Хоча його на коліна не поставиш він як лежав так і лежить.
antonovakarina2000
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