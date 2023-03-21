Скільки максимально можуть служити українці
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В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
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Додано: Нед 26 бер, 2023 07:45
В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
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В Україні офіційно обмежили термін служби в лавах ЗСУ
Додано: Нед 26 бер, 2023 08:02
Навіть зеки у в'язниці і то знають свій термін!©
Багато тексту - а конкретика, як завжди розмита
То звичайний пересічний, якого ВИСМИКНУЛИ з цивільного/звичайноого життя, який пішов по повістці, а також ті, хто пішов добровольцем - скільки КОНКРЕТНО мають відслужити(а в даному часі - відвоювати) щоб їх відпустили на дембель/додому?
Невже ота категорія від 1 до 5р.???!
Можна виділити 7 категорій:
до 1 року — такий термін служби передбачений для осіб, які були призвані на строкову службу та мають завершену вищу освіту та ступінь магістра;
до 18 місяців — термін служби, який передбачений для солдат, матросів, сержантів та старшин, які несуть строкову службу в лавах ЗСУ або інших військових формуваннях України;
до 3 років — термін служби для контрактників у званні «рядовий»;
від 3 до 5 років — термін служби для контрактників у лавах армії сержантами та старшинами;
від 2 до 5 років — термін служби для громадян, які отримали первинне військове звання після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або у порядку атестування осіб для присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;
1 — 5 років — термін служби для всіх інших громадян;
10 років — термін служби для громадян за спеціальностями льотного складу авіації.
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