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Депозити: НБУ змінить правила

Депозити: НБУ змінить правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:11

Депозити: НБУ змінить правила

Пропонуємо до обговорення:
З 7 квітня вводяться тимчасові депозитні сертифікати за ставкою 25%.

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Депозити: НБУ змінить правила
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:39

Просто украдут деньги, а когда нужно будет отдавать то напечатают ещё 😐
lexakolpakov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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