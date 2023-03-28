З 7 квітня вводяться тимчасові депозитні сертифікати за ставкою 25%.
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Депозити: НБУ змінить правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:11
Депозити: НБУ змінить правила
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Депозити: НБУ змінить правила
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:39
Просто украдут деньги, а когда нужно будет отдавать то напечатают ещё 😐
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