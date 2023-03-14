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Українці збільшили суми депозитів
у банках на понад 14...

Українці збільшили суми депозитів у банках на понад 14...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:49

Українці збільшили суми депозитів у банках на понад 14...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 березня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1 055,4 млрд грн, що на 14,1 млрд грн перевищує показник станом на 1 лютого п.р.

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Українці збільшили суми депозитів у банках на понад 14 млрд грн
R2
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