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Підвищення тарифів на
електроенергію: уряд ухвалив рішення

Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:52

Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення

Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив рішення про продовження спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію.

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Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення
R2
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