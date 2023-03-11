Уряд ухвалив рішення про продовження спеціального періоду із пільговими цінами на електроенергію.
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Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:52
Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення
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Дивися повний текст
Підвищення тарифів на електроенергію: уряд ухвалив рішення
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