якість "синіх" 100 доларових банкнот 2017 року випуску бажає кращого.
не порівняти з високою якістю сіро - зелених банкнот 2006 року випуску.
Помітив наступні недоліки:
1) відхилення від "стандартних" геометричних розмірів у "синіх" банкнот 2017 року випуску дуже велике: то вони вузче або ширше на 2-3 мм від норми, є такі, що котротші або довші від встановленого стандарту;
2) в центрі банкноти поряд з синьою 3Д стрічкою, там де полоска перекриває 3Д стріку зверху, дуже часто трапляється перфорація банкноти, тобто, на просвіт можна побачити сильне утоншення банкноти, через яке пробивається світло, як через отвір. Така перфорація, імхо є результатом недоопрацювання технології "вшиття" в банкноту синьої 3Д стрічки (відбувається пошкодження верхнього або нижнього шару банкноти);
3) синя 3Д стріка на деяких банкнотах має потемніння на краю банкноти, немовби є відшарування цієї стрічки;
4) полоски, які перекривають 3Д стріку, мають нерівні края, багато є банкнот, в яких полоска по центру купюри не прилягає до основи, через щілину можна навіть сірника просунути. Імхо це велика недоробка дизайну банкноти, так як ця полоска легко надривається при необережності.