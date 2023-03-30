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Яких ІТ-спеціалістів
наймають охочіше: перелік...

Яких ІТ-спеціалістів наймають охочіше: перелік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:33

Яких ІТ-спеціалістів наймають охочіше: перелік...

Пропонуємо до обговорення:
Рекрутинговий майданчик Djinni проаналізував дані з профілів 12 000 кандидатів, які були найняті з березня 2022 року і зібрали топ-навичок, притаманних найбільш конкурентним кандидатам.

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Яких ІТ-спеціалістів наймають охочіше: перелік затребуваних навичок
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 20:33

Интересно, журналист, который эту чушь писал, вообще знает что это за "навыки"? По такому принципу в топ 1 английский алфавит нужно заносить.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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