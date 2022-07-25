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Де пенсіонерам виплатять
одноразову матеріальну допомогу...

Де пенсіонерам виплатять одноразову матеріальну допомогу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 07:27

Де пенсіонерам виплатять одноразову матеріальну допомогу...

Пропонуємо до обговорення:
Також таку допомогу зможуть отримати окрім пенсіонерів ще й інваліди І та ІІ групи.

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Де пенсіонерам виплатять одноразову матеріальну допомогу з нагоди дня народження
R2
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А то вони без заявок не знають, хто инвалід, а хто отримує мізерну пенсію
welmexplus
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Модератори: Ірина_, Модератор

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