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З 1 квітня рецептурні ліки
продаватимуть лише за...

З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть лише за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 11:55

З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть лише за...

Пропонуємо до обговорення:
З квітня рецептурні препарати в аптеці можна бути отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом.

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З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть лише за рецептом: пояснення МОЗ
R2
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