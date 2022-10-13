З квітня рецептурні препарати в аптеці можна бути отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом.
Дивися повний текст
З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть лише за рецептом: пояснення МОЗ
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 кві, 2023 11:55
З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть лише за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
З 1 квітня рецептурні ліки продаватимуть лише за рецептом: пояснення МОЗ
|