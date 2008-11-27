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Які банки НЕ показують відправнику
ім'я отримувача коштів?

Які банки НЕ показують відправнику ім'я отримувача коштів?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:12

Які банки НЕ показують відправнику ім'я отримувача коштів?

Так, як це роблять, наприклад, Приват або Моно в своїх додатках для переказів між своїми клієнтами?
goraidetkmag
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