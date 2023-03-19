У Польщі з'являється робота для висококваліфікованих працівників з Україні. Це пов'язано із відкриттям українських компаній.
Дивися повний текст
У Польщі шукають на роботу висококваліфікованих українців
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 кві, 2023 05:10
У Польщі шукають на роботу висококваліфікованих українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Польщі шукають на роботу висококваліфікованих українців
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|