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У Польщі шукають на роботу
висококваліфікованих українців

У Польщі шукають на роботу висококваліфікованих українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 05:10

У Польщі шукають на роботу висококваліфікованих українців

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі з'являється робота для висококваліфікованих працівників з Україні. Це пов'язано із відкриттям українських компаній.

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У Польщі шукають на роботу висококваліфікованих українців
R2
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