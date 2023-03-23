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Гетманцев розповів, чи є
перспектива повного...

Гетманцев розповів, чи є перспектива повного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 08:28

Гетманцев розповів, чи є перспектива повного...

Пропонуємо до обговорення:
Перспектива повного запровадження податку на виведений капітал та заміна ним податку на прибуток не відповідає євроінтеграційним зобов'язанням України, а також інтересам бізнесу.

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Гетманцев розповів, чи є перспектива повного запровадження податку на виведений капітал
R2
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