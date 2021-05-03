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Якщо бюджет не шалений. У
що краще інвестувати, щоб...

Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:46

Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
...Та разом з тим не з’їхати з глузду від очікування.

Дивися повний текст
Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:46

Багато помилок в тесті. Є питання, де немає правильної відповіді у варіантах. Переробіть, будь ласка, якісніше.
alex_vakulchick
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:28

  alex_vakulchick написав:Багато помилок в тесті. Є питання, де немає правильної відповіді у варіантах. Переробіть, будь ласка, якісніше.

Добрий день, шановний користувач.
Можете деталізувати?

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:55

Ірина_

Уявімо, що в грудні 2022 року ви купили 200 акцій компанії XYZ за $15 на акцію. Через місяць ціна акцій зменшилась на 20%, але вже в лютому 2023 року збільшилася на 30%. Проте в кінцевому результаті ціна акцій зменшилась на 10% у березні 2023 року. Який буде загальний прибуток, який ви зможете здобути, якщо продасте всі свої акції за останньою ціною?


В мене вийшов збиток $192 а варіанти відповідей або збиток 80 або прибуток 192
DmitryZP
 
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