...Та разом з тим не з’їхати з глузду від очікування.
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Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:46
Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб...
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Дивися повний текст
Якщо бюджет не шалений. У що краще інвестувати, щоб заробити на власну квартиру? (тест)
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:46
Багато помилок в тесті. Є питання, де немає правильної відповіді у варіантах. Переробіть, будь ласка, якісніше.
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:28
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:55
Ірина_
В мене вийшов збиток $192 а варіанти відповідей або збиток 80 або прибуток 192
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