Індивідуальні номерні знаки є унікальними. Для цього у функціоналі є поле перевірки доступності комбінації символів.
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Чому можуть відмовити у виготовленні індивідуального номерного знака для авто
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Додано: Пон 03 кві, 2023 19:00
Чому можуть відмовити у виготовленні індивідуального...
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Дивися повний текст
Чому можуть відмовити у виготовленні індивідуального номерного знака для авто
Додано: Пон 03 кві, 2023 19:00
Интересно, а можно ли себе сделать именной номер типа Т8877МК или Т08877ВЕ ?
Это номера технологического транспорта, их выдавал Госгорпромнадзор.
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