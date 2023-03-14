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Українці почали масово
отримувати платіжки за газ із...

Українці почали масово отримувати платіжки за газ із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 21:29

Українці почали масово отримувати платіжки за газ із...

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців стикаються з тим, що облгази нараховують некоректні обсяги споживання газу та дуже часто у бік збільшення. У газопостачальній компанії НАК "Нафтогаз України" підказали, що робити у такій ситуації.

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Українці почали масово отримувати платіжки за газ із боргами – що кажуть у «Нафтогазі»
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 21:29

В гРС мне посоветовали делать скрины личного кабинета, т.к. показания меняются без причин .
tanazakovalenko
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