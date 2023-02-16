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Як змінились ціни на оренду
квартир у Києві (інфографіка)

Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 22:33

Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В столиці винаймати квартиру стало дешевше.

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Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
R2
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