В столиці винаймати квартиру стало дешевше.
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Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 22:33
Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
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Дивися повний текст
Як змінились ціни на оренду квартир у Києві (інфографіка)
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