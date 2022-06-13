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Влада Парижа заборонила
користуватися електросамокатами

Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 кві, 2023 07:15

Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами

Пропонуємо до обговорення:
У Франції жителі Парижа переважною більшістю голосів проголосували за заборону електричних самокатів у французькій столиці.

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Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 кві, 2023 07:15

Єдиною столицею чи першою?
philippedcnr
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Модератори: Ірина_, Модератор

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