У Франції жителі Парижа переважною більшістю голосів проголосували за заборону електричних самокатів у французькій столиці.
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Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами
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Додано: Вів 04 кві, 2023 07:15
Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами
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Дивися повний текст
Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами
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