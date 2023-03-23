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Гетманцев назвав три програми підтримки малого бізнесу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 кві, 2023 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Під час війни малий бізнес опинився на межі виживання, тому було створено кілька державних програм для його підтримки. Це кредити, гранти та допомога в переїзді в інший регіон.
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