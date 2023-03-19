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12 типових помилок українців під час пошуку роботи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 кві, 2023 02:51
Пропонуємо до обговорення:
Тетяна Муратова, керівниця відділу маркетингу та промоції EWL Partners, назвала топ-12 найпоширеніших помилок та пояснила, як їх не допускати (мова здебільшого про робітничий персонал), пише robota.ua.
Дивися повний текст 12 типових помилок українців під час пошуку роботи за кордоном
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Додано: Сер 05 кві, 2023 02:52
Типова помилка: не знати жодної іноземної мови та через це йти працювати на пакування через агенцію.
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