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12 типових помилок українців
під час пошуку роботи за...

12 типових помилок українців під час пошуку роботи за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 кві, 2023 02:51

12 типових помилок українців під час пошуку роботи за...

Пропонуємо до обговорення:
Тетяна Муратова, керівниця відділу маркетингу та промоції EWL Partners, назвала топ-12 найпоширеніших помилок та пояснила, як їх не допускати (мова здебільшого про робітничий персонал), пише robota.ua.

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12 типових помилок українців під час пошуку роботи за кордоном
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 кві, 2023 02:52

Типова помилка: не знати жодної іноземної мови та через це йти працювати на пакування через агенцію.
Gastarbaiter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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