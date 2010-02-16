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Валютні карти Укрексімбанку

Валютні карти Укрексімбанку
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 05 кві, 2023 13:44

Валютні карти Укрексімбанку

Добридень!
Підкажіть будь ласка.
При оплаті карткою MasterCard у євро від Укрексімбанку в магазинах Європи (зокрема у Нідерландах) суми оплати за товар за ціною магазину відрізняються від суми списаної з рахунку приблизно на 2,8 – 3,0 відсотка.
При оплаті карткою MasterCard у доларах від Укрексімбанку в магазинах Європи (зокрема у Нідерландах) суми оплати за товар за ціною магазину відрізняється від суми списаної з карткового рахунку у доларах на переведення долара у євро за курсом МПС (на сьогодні приблизно 1,09, що зрозуміло) плюс 1% комісії.
З оплатою доларовою карткою – начебто все зрозуміло.

А ось із карткою MasterCard, відкритою в євро, ні. Чому оплата карткою відкритою в євро така комісія? Адже свого часу в MasterCard основною валютою вважалося саме євро. Чи щось змінилося? Таке враження, що Укрексімбанк конвертує євро у гривню, а потім при сплаті знову відбувається конвертація у євро. Тобто відбувається подвійна конвертація.
maxxi
 
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