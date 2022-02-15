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У Північній Ірландії продають
приватний острів за ціною...

У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 кві, 2023 18:37

У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною...

Пропонуємо до обговорення:
Лонг-Айленд у містечку Енніскіллен агенти з нерухомості рекламують як "можливість, яка дається раз у житті". Його вартість можна порівняти до цін за лондонську квартиру, пише The Sun.

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У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною лондонської квартири
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