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В Україні викрили аферу
з продажем дорогих авто

В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 10:00

В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці виявили та затримали зловмисника, який продавав неіснуючі автомобілі.

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В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 10:00

та то одне єлитне авто, для постійної схеми замало 100 у.о.
Scorpion1
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Модератори: Ірина_, Модератор

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