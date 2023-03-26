Правоохоронці виявили та затримали зловмисника, який продавав неіснуючі автомобілі.
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В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто
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Додано: П'ят 07 кві, 2023 10:00
В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто
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Дивися повний текст
В Україні викрили аферу з продажем дорогих авто
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