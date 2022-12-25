У березні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 3,4% до 38,55 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.
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НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на готівковому ринку України
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Додано: П'ят 07 кві, 2023 11:05
НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на...
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Дивися повний текст
НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на готівковому ринку України
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