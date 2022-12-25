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НБУ зафіксував рекордне
падіння курсу долара на...

НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 11:05

НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на...

Пропонуємо до обговорення:
У березні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 3,4% до 38,55 гривень. Курс знизився до мінімуму з літа 2022 року.

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НБУ зафіксував рекордне падіння курсу долара на готівковому ринку України
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 11:06

може пора відмінити заборону про курси на банерах для Обмінок
Scorpion1
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Модератори: Ірина_, Модератор

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