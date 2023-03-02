Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
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Смілянський розповів, яку наступну марку та коли випустить Укрпошта
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Додано: П'ят 07 кві, 2023 14:01
Смілянський розповів, яку наступну марку та коли...
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Дивися повний текст
Смілянський розповів, яку наступну марку та коли випустить Укрпошта
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