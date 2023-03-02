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Смілянський розповів, яку
наступну марку та коли...

Смілянський розповів, яку наступну марку та коли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 14:01

Смілянський розповів, яку наступну марку та коли...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

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Смілянський розповів, яку наступну марку та коли випустить Укрпошта
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 14:01

марку з лампочками які так і не доїхали до села
m_levitsk1969
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