Відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
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Найкраща МФО офлайн: переможець FinAwards-2023
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 07 кві, 2023 18:54
Найкраща МФО офлайн: переможець FinAwards-2023
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Дивися повний текст
Найкраща МФО офлайн: переможець FinAwards-2023
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