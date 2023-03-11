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Найкраща МФО офлайн:
переможець FinAwards-2023

Найкраща МФО офлайн: переможець FinAwards-2023
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2023 18:54

Найкраща МФО офлайн: переможець FinAwards-2023

Пропонуємо до обговорення:
Відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

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Найкраща МФО офлайн: переможець FinAwards-2023
R2
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