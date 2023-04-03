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Кого в Україні змусять перездавати
на права кожні 5 та...

Кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2023 11:03

Кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури оголосив про плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні.

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Кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10-15 років - нові правила для водіїв
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2023 11:03

Почему автор не указал список этих стран Евросоюза, где люди экзаменуются каждые 10 лет. Очень интересно ознакомится.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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