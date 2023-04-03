Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури оголосив про плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні.
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Кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10-15 років - нові правила для водіїв
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Додано: Суб 08 кві, 2023 11:03
Кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та...
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Дивися повний текст
Кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10-15 років - нові правила для водіїв
Додано: Суб 08 кві, 2023 11:03
Почему автор не указал список этих стран Евросоюза, где люди экзаменуются каждые 10 лет. Очень интересно ознакомится.
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