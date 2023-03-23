RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Переваги та недоліки
накопичувальної системи

Переваги та недоліки накопичувальної системи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2023 12:59

Переваги та недоліки накопичувальної системи

Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч цілком реально ухвалити необхідний закон для впровадження обов’язкових пенсійних накопичень. Але другий рівень пенсійної системи має як переваги, так і недоліки.

Дивися повний текст
Переваги та недоліки накопичувальної системи
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98902
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO
R2 » Чет 23 бер, 2023 23:28
2 228
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 бер, 2023 23:37
5kopiyok
Цифрові гроші: економіст розповів про переваги...
R2 » Сер 15 бер, 2023 06:00
1 187
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 06:00
moveton
У ПриватБанку назвали переваги від підвищення курсу...
R2 » П'ят 08 лип, 2022 08:38
6 1229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лип, 2022 17:04
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2518)
08.04.2023 14:16
Ринок ОВДП (4153)
08.04.2023 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.