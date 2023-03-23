Цьогоріч цілком реально ухвалити необхідний закон для впровадження обов’язкових пенсійних накопичень. Але другий рівень пенсійної системи має як переваги, так і недоліки.
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Переваги та недоліки накопичувальної системи
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Додано: Суб 08 кві, 2023 12:59
Переваги та недоліки накопичувальної системи
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Дивися повний текст
Переваги та недоліки накопичувальної системи
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