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На одне робоче місце 100
українців: коли ринок праці...

На одне робоче місце 100 українців: коли ринок праці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2023 13:52

На одне робоче місце 100 українців: коли ринок праці...

Пропонуємо до обговорення:
Повномасштабна війна спричинила кризу на українському ринку праці. Пропозиції роботи впали, а попит шукачів збільшився у 5 разів. Тобто на одне місце претендували понад 100 українців.

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На одне робоче місце 100 українців: коли ринок праці вибереться з кризи, а зарплати виростуть
R2
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