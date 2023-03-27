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Де українці зберігають
свої гроші: рейтинг банків

Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2023 15:36

Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 березня 2023 року в 65 банках зберігалося 940,8 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 590,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 334,7 млрд гривень.

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Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків
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