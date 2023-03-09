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"Укрпошта" згортає обмін: де
ще можна отримати LED-лампи

"Укрпошта" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2023 21:22

"Укрпошта" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи

Пропонуємо до обговорення:
З 10 квітня ще 500 відділень Укрпошти перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок.

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\"Укрпошта\" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 кві, 2023 21:22

в селах обмін ламп ще толком не розпочали лампи тупо не привозять а обмін уже згортають нічого нового усе як завжди
m_levitsk1969
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