З 10 квітня ще 500 відділень Укрпошти перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок.
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\"Укрпошта\" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи
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Додано: Суб 08 кві, 2023 21:22
"Укрпошта" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи
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Дивися повний текст
\"Укрпошта\" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи
Додано: Суб 08 кві, 2023 21:22
в селах обмін ламп ще толком не розпочали лампи тупо не привозять а обмін уже згортають нічого нового усе як завжди
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