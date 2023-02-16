До популярних вакансій у Києв входять продавці-консультантт, менеджери з продажу та адміністратори.
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Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 09 кві, 2023 05:55
Які працівники потрібні в Києві та які зарплати...
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Дивися повний текст
Які працівники потрібні в Києві та які зарплати пропонують (інфографіка)
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