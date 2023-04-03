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За березень українці придбали
понад 4,5 тисячі нових авто

За березень українці придбали понад 4,5 тисячі нових авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 14:13

За березень українці придбали понад 4,5 тисячі нових авто

Пропонуємо до обговорення:
У березні українці придбали та зареєстрували 4511 нових легкових авто, що у 8 разів більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.Але це сталося через надзвичайно низьку базу порівняння.

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За березень українці придбали понад 4,5 тисячі нових авто
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 14:14

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