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Штучний інтелект назвав 5
найнадійніших автомобілів на...

Штучний інтелект назвав 5 найнадійніших автомобілів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 23:09

Штучний інтелект назвав 5 найнадійніших автомобілів на...

Пропонуємо до обговорення:
На українському автомобільному ринку представлений широкий вибір автомобілів від різних виробників, кожен з яких пропонує різний рівень надійності. Тим не менш, деякі транспортні засоби виділяються серед інших своєю високою надійністю та популярністю серед водіїв.

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Штучний інтелект назвав 5 найнадійніших автомобілів на українському ринку
R2
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