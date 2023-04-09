Нещодавно МВФ схвалив нову програму фінансування України на понад 15 млрд дол. У її рамках уряду доведеться повернутися до гнучкого обмінного курсу.
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Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися
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Додано: Пон 10 кві, 2023 07:42
Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може...
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Дивися повний текст
Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися
Додано: Пон 10 кві, 2023 07:42
Фіксований курс довів свою ефективність. Звісно. Змусити ІТ продавати свою зп по НБУ (36.57) а купувати по 40. На такій різниці можна бюджет наповнити.
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