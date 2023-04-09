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Україна зобов’язалася відпустити
гривню. Коли це може...

Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 кві, 2023 07:42

Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно МВФ схвалив нову програму фінансування України на понад 15 млрд дол. У її рамках уряду доведеться повернутися до гнучкого обмінного курсу.

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Україна зобов’язалася відпустити гривню. Коли це може статися
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 кві, 2023 07:42

Фіксований курс довів свою ефективність. Звісно. Змусити ІТ продавати свою зп по НБУ (36.57) а купувати по 40. На такій різниці можна бюджет наповнити.
vov4ik_dty
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