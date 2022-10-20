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Франція заблокувала рішення
ЄС про постачання...

Франція заблокувала рішення ЄС про постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 кві, 2023 06:23

Франція заблокувала рішення ЄС про постачання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише РАР.

Дивися повний текст
Франція заблокувала рішення ЄС про постачання боєприпасів на 1 млрд євро для України
R2
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