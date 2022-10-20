Про це пише РАР.
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Франція заблокувала рішення ЄС про постачання боєприпасів на 1 млрд євро для України
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Додано: Чет 13 кві, 2023 06:23
Франція заблокувала рішення ЄС про постачання...
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Дивися повний текст
Франція заблокувала рішення ЄС про постачання боєприпасів на 1 млрд євро для України
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