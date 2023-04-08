Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що компанія "Боїнг" оголосила про звільнення українських компаній від фінансових зобов'язань у рамках проєкту "Морський старт".
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Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль
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Додано: П'ят 14 кві, 2023 12:02
Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль
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Дивися повний текст
Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль
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