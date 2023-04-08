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Boeing пробачила Україні
$200 млн боргу – Шмигаль

Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 кві, 2023 12:02

Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що компанія "Боїнг" оголосила про звільнення українських компаній від фінансових зобов'язань у рамках проєкту "Морський старт".

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Boeing пробачила Україні $200 млн боргу – Шмигаль
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Коломойському пробачила? Ну і здобутки зеленої влади)))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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