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Топ-10 найнадійніших авто
бізнес-класу віком до 20 років

Топ-10 найнадійніших авто бізнес-класу віком до 20 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 08:24

Топ-10 найнадійніших авто бізнес-класу віком до 20 років

Пропонуємо до обговорення:
Експерти ресурсу What Car? назвали найнадійніші уживані автомобілі бізнес-класу віком від 6 до 20 років. Більшість цих моделей доступні на українському ринку.

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Топ-10 найнадійніших авто бізнес-класу віком до 20 років
R2
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