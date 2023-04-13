Експерти ресурсу What Car? назвали найнадійніші уживані автомобілі бізнес-класу віком від 6 до 20 років. Більшість цих моделей доступні на українському ринку.
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Топ-10 найнадійніших авто бізнес-класу віком до 20 років
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Додано: Суб 15 кві, 2023 08:24
Топ-10 найнадійніших авто бізнес-класу віком до 20 років
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Топ-10 найнадійніших авто бізнес-класу віком до 20 років
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