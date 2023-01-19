RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гральний бізнес виходить "з
тіні": обсяг легальних...

Гральний бізнес виходить "з тіні": обсяг легальних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 08:43

Гральний бізнес виходить "з тіні": обсяг легальних...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у березні 2023 року обсяг легальних операцій грального ринку перевищив 10 млрд гривень. Це майже у 3,5 раза більше за показник у лютому.

Дивися повний текст
Гральний бізнес виходить \"з тіні\": обсяг легальних операцій зріс
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98924
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Топ-10 найнадійніших авто бізнес-класу віком до 20 років
R2 » Суб 15 кві, 2023 08:24
0 24
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 кві, 2023 08:24
R2
Український бізнес отримає спрощення в десятках...
R2 » Чет 16 лют, 2023 11:27
0 197
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лют, 2023 11:27
R2
Податкова реформа: яких змін очікує український бізнес
R2 » Чет 19 січ, 2023 20:02
1 231
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 січ, 2023 20:02
5_10

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.