В Україні у березні 2023 року обсяг легальних операцій грального ринку перевищив 10 млрд гривень. Це майже у 3,5 раза більше за показник у лютому.
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Гральний бізнес виходить \"з тіні\": обсяг легальних операцій зріс
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Додано: Суб 15 кві, 2023 08:43
Гральний бізнес виходить "з тіні": обсяг легальних...
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Гральний бізнес виходить \"з тіні\": обсяг легальних операцій зріс
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