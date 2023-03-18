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Румунія обмежить виплати
допомоги українським біженцям

Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 12:08

Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Румунії прийняв у середу надзвичайну постанову, яка забезпечує "стійкі рамки" для підтримки українських біженців.

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Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям
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