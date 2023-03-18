Уряд Румунії прийняв у середу надзвичайну постанову, яка забезпечує "стійкі рамки" для підтримки українських біженців.
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Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям
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Додано: Суб 15 кві, 2023 12:08
Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям
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Дивися повний текст
Румунія обмежить виплати допомоги українським біженцям
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