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Сезонна робота в Німеччині:
найпопулярніші галузі

Сезонна робота в Німеччині: найпопулярніші галузі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 17:27

Сезонна робота в Німеччині: найпопулярніші галузі

Пропонуємо до обговорення:
Очевидно, про кар'єрний ріст в цьому контексті не мовиться, адже це просто спосіб трохи підзаробити, живучи в іншій країні. Міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo розповідає всі тонкощі сезонної роботи в Німеччині.

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Сезонна робота в Німеччині: найпопулярніші галузі
R2
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