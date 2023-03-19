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Що робити, якщо дитина в
Польщі втратила статус UKR

Що робити, якщо дитина в Польщі втратила статус UKR
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 17:28

Що робити, якщо дитина в Польщі втратила статус UKR

Пропонуємо до обговорення:
Українські біженці в Польщі стикаються із безпідставною ануляцією тимчасового захисту в Польщі. Масові скарги привели навіть до втручання омбудсмена.

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Що робити, якщо дитина в Польщі втратила статус UKR
R2
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