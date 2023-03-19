Українські біженці в Польщі стикаються із безпідставною ануляцією тимчасового захисту в Польщі. Масові скарги привели навіть до втручання омбудсмена.
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Що робити, якщо дитина в Польщі втратила статус UKR
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Додано: Суб 15 кві, 2023 17:28
Що робити, якщо дитина в Польщі втратила статус UKR
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Дивися повний текст
Що робити, якщо дитина в Польщі втратила статус UKR
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